Internazionalizzazione, focus all'Unimol

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 OTT - Continuare a sviluppare e a rafforzare una capillare rete di cooperazione in diversi campi di intervento con Istituzioni e Università comunitarie, europee e continentali. Questa la vision dell'Università del Molise nell'ambito dei processi di internazionalizzazione che "vogliamo perseguire con sempre maggiore attenzione - ha spiegato il Rettore, Luca Brunese - per far sì che l'intera comunità accademica abbia contezza ed esperienza delle dimensioni globali della formazione, della ricerca e della scienza". In questo ambito rientra l'appuntamento dell'11 e 12 ottobre con le 'Giornate del Cuia - Cooperazione Universitaria Italo-Argentina' con più di 20 Università italiane e altrettanti rappresentati di Università argentine per parlare di progetti e linee di ricerca congiunti, tecnologie e mobilità interuniversitaria. Prevista la partecipazione dell'Ambasciatore della Repubblica Argentina in Italia, Tomás Ferrari, e del presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane, Gaetano Manfredi.(ANSA).