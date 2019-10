Macte partecipa a Giornata contemporaneo

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 9 OTT - Il Museo di Arte Contemporanea di Termoli (Macte) partecipa alla 15/a Giornata del Contemporaneo, promossa dall'Associazione dei Musei di Arte Contemporanea Italiani (Amaci). Sabato 12 ottobre ingresso gratuito, con orario prolungato: dalle 11 alle 22 il pubblico potrà visitare sia la mostra dedicata a Giuseppe Uncini, a cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio, visitabile fino al 12 gennaio 2020, sia "Art is Easy", focus curato da Laura Cherubini con Arianna Rosica sulla Collezione Permanente del Premio Termoli. Nel museo termolese, inaugurato lo scorso aprile, ex mercato riconvertito a spazio espositivo, anche la possibilità di approfondire la storia del Premio Termoli. In continuità con il progetto di riscoperta e rilettura scientifica delle oltre 470 opere appartenenti al patrimonio del Comune, la mostra dedicata a Uncini si configura come prima di una serie di personali che vedono protagonisti i principali esponenti della ricerca artistica italiana con opere divenute patrimonio del Comune.