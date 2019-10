Campobasso ricorda poliziotti Trieste

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 OTT - Questa mattina, nella Sala Rosano della Questura di Campobasso, il questore Mario Caggegi, insieme ai rappresentanti di tutti gli Uffici della Polizia di Stato operanti sul territorio della provincia, le Specialità della Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale e la locale Scuola Allievi Agenti, ha ricordato i colleghi deceduti ieri presso la Questura di Trieste, l'agente scelto Pierluigi Rotta e l'agente Matteo Demenego. A conclusione del momento di raccoglimento, i presenti hanno raggiunto il monumento dedicato ai caduti della Polizia di Stato, nel vicino piazzale Palatucci, deponendo fiori per esprimere il cordoglio alle famiglie dei due poliziotti uccisi in servizio e per onorare la memoria degli uomini e delle donne che hanno dato lustro all'uniforme indossata spendendosi fino all'estremo sacrificio della propria vita.