Pesche in gara per 'Borgo del borghi'

(ANSA) - PESCHE (ISERNIA) - Il paese presepe del Molise, Pesche, è in gara tra i 60 piccoli centri d'Italia per il titolo de 'Il borgo dei borghi', assegnato dalla trasmissione di Rai3 condotta da Camila Raznovich e in onda, per la nuova edizione, da stasera alle 21.30. In gara anche altri due paesi molisani: Bagnoli del Trigno (Isernia) e Ferrazzano (Campobasso). Le telecamere de 'Il Borgo dei Borghi' hanno già catturato gli angoli più suggestivi e interessanti di Pesche che avrà il suo spazio in una puntata di ottobre, come anticipa il sindaco Ido De Vincenzi. "Sarà una vetrina internazionale. Ci vedranno, infatti, anche all'estero e ci aspettiamo ricadute positive non solo per Pesche, ma per tutta la regione". L'arrivo della troupe televisiva è stata accolta come un evento dalla gente del posto.

"Il regista e i tre operatori di ripresa sono rimasti con noi due giorni - ha ricordato il sindaco - e tutti abbiamo collaborato affinché il video rendesse ai telespettatori l'immagine più autentica di Pesche".

La prima particolarità riguarda il nome che - come chiarito dallo storico Franco Valente - deriva da pesco o pescone nel significato di grande pietra. "Le abitazioni - ha spiegato il sindaco - sono attaccate al pendio roccioso di Monte San Marco e al loro interno hanno una grotta, oggi adibita a cantina un tempo ricovero di animali, che ricorda le case di Matera. Poi ci sono i ruderi del castello medioevale, la chiesa del Santissimo Rosario e le Croci Stazionarie, altra unicità, tutte posizionate nel punto più alto del paese, Piazza Santissima Trinità, da cui godere un panorama incantevole". I finalisti del 'Borgo dei Borghi' saranno selezionati attraverso il voto on line, ma a scegliere il vincitore sarà la giuria di esperti e il televoto. (ANSA).