Incendio in casa, anziani salvati da Cc

(ANSA) - FROSOLONE (ISERNIA), 13 SET - Una coppia di anziani di Frosolone è stata tratta in salvo dai carabinieri a seguito di un incendio che ha interessato la loro abitazione. Le fiamme - secondo una prima ricostruzione - si sviluppate in un vano per cause accidentali. Da qui la richiesta d'aiuto al 112 e l'arrivo dei carabinieri che hanno soccorso gli anziani e dei Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio. L'appartamento, dopo le operazioni di bonifica, è stato dichiarato inagibile. Per il momento chiuso anche il vicino ufficio postale per infiltrazioni di fumo e acqua. (ANSA).