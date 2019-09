Isernia ricorda vittime bombardamento

(ANSA) - ISERNIA, 10 SET - Alle 10,23 Isernia si è fermata per commemorare le vittime civili del bombardamento alleato del 10 settembre 1943. Il momento è stato scandito dai rintocchi delle campane della Cattedrale dove il vescovo, Camillo Cibotti, ha officiato la Santa Messa. Poi le autorità civili e religiose hanno attraversato i luoghi del centro devastati dalle bombe fino a raggiungere il monumento che ricorda le centinaia di vite spezzate per le quali Isernia ha ricevuto la Medaglia d'Oro al Valor Civile. "Oggi è il 76/o anniversario di un bombardamento ignobile - ha detto il sindaco Giacomo d'Apollonio - per il quale l'indulgenza e il perdono appaiono i peggiori nemici della giustizia. Avviciniamo, con incondizionato affetto e profondo rimpianto, il nostro animo ai martiri dell'olocausto isernino".

Del corteo, quest'anno, non ha fatto parte il figlio dell'eroe di guerra Tullio Tedeschi, Francesco, che in una lettera aveva accusato il Comune di indifferenza in merito all'intitolazione di una Unità Navale della Marina al padre.