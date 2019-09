Nuova polemica su uso foto dei 'Misteri'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 SET - Scoppia una nuova polemica in Molise per la pubblicazione su Facebook di una foto che ritrae un diavolo con una bambina, estrapolata dalla tradizionale sfilata dei 'Misteri' che si svolge a Campobasso nel giorno del Corpus Domini. L'immagine, per promuovere l'iniziativa 'La protesta degli innocenti' in programma in 7 settembre in Piazza della Madonna di Loreto a Roma. Non è la prima volta che ciò accade: una foto simile fu pubblicata a luglio dal gruppo femminile 'Evita Peron' di Forza Nuova in una iniziativa sull'inchiesta 'Angeli e Demoni' relativa ai fatti di Bibbiano e dei bambini in affido.