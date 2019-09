Unimol, felici per nomina prof. Boccia

(ANSA) - Campobasso, 4 SET - L' Università degli Studi del Molise ha accolto "con grande soddisfazione la notizia della designazione a Ministro per gli Affari Regionali del Prof.

Francesco Boccia, docente di Economia Aziendale del Dipartimento Giuridico di Unimol".

"Voglio esprimere al Prof. Boccia, a nome di tutta la nostra comunità accademica, i migliori auguri di buon lavoro. In questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare il suo impegno quale Presidente del nostro Centro di Ricerca su Governance e Public Policies e siamo certi che saprà far fronte alle alte responsabilità che lo attendono, in un dicastero oggi di indubbia centralità, con l'autorevolezza e la competenza che in tanti gli riconosciamo", ha così dichiarato il Prof. Luca Brunese, Rettore dell'Università degli Studi del Molise.