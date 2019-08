Tony Vaccaro torna a Bonefro

(ANSA) - BONEFRO (CAMPOBASSO), 30 AGO - Un lungo applauso ha accolto l'arrivo di Tony Vaccaro, tra i più grandi fotografi al mondo, nel suo paese di origine: Bonefro. Una folla di cittadini lo ha atteso nell'ex convento, nonostante il temporale in corso, per esprimergli stima per la sua grande professionalità ed affetto. Con la gente di Bonefro, anche turisti e molisani provenienti da altri centri della regione per non perdersi l'opportunità di incontrare Vaccaro, cittadino onorario di Bonefro. Il Sindaco Nicola Montagano, commosso dalle parole di Vaccaro riferite alla sua terra, ha consegnato le chiavi del paese al grande artista. La serata, condotta da Maurizio Varriano dei Borghi d'eccellenza del Molise con la musica di Lino Rufo, ha visto l'intervento del fotografo che non si è risparmiato ed ha salutato tutti i presenti. Tony Vaccaro a fine discorso ha dichiarato: "Non mi divertivo così da tempo. Bonefro ti Amo".