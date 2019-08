Incidenti:in estate -50% rispetto a 2018

Nel periodo estivo in provincia di Campobasso sono diminuiti del 50% gli incidenti stradali rispetto al precedente anno. Si apprende da una nota della Polizia stradale che ha diffuso alcuni dati. Da luglio ad oggi, sono stati 16 gli incidenti rilevati, di cui uno mortale e 13 quelli che hanno provocato in totale 15 feriti. Nei corrispondenti mesi del 2018, invece, gli incidenti furono 33 di cui uno mortale e un totale di 55 persone ferite. Tra luglio e agosto la Polstrada ha intensificato i controlli sulle principali strade della provincia, in particolare sulla ss. 647 'Bifernina' interessata maggiormente dal traffico vacanziero. Molti i servizi effettuati con il 'Telelaser', con l'impiego di 'Centri Mobili di Revisione' e con lo 'Street Control', dispositivo in grado di elaborare ed indicare in tempo reale se un veicolo, in transito o in sosta, sia provvisto di copertura assicurativa e/o di revisione o sia oggetto di furto.

Tale attività continuerà anche nei prossimi giorni su tutto il territorio della provincia.