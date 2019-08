Furto 100 abiti da sposa a Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 27 AGO - "Mi chiedo se le telecamere della videosorveglianza, posizionate in vari punti di Termoli, funzionino davvero". È il commento del titolare di un negozio di abiti da sposa della città, svaligiato questa notte di 150 capi da cerimonia. Un furto di oltre 100 mila euro quello messo a segno in pieno centro, in una zona con locali, negozi ed abitazioni, un continuo traffico veicolare e passaggio di villeggianti e residenti. I ladri sono penetrati nella boutique forzando la porta d'ingresso e facendo incetta di vestiti da sposa della nuova collezione. "Nessuno ha sentito nulla - spiega il proprietario dell'attività - per cui i malviventi hanno agito indisturbati. Sono amareggiato".

Sull'episodio indaga la Polizia di Stato. La Scientifica ha effettuato un sopralluogo alla ricerca di elementi per identificare i malviventi. Gli agenti del Commissariato hanno sentito il titolare dell'attività che questa mattina ha effettuato la denuncia.