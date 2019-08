Campane Fonderia Marinelli per la'Tosca'

(ANSA) - VENAFRO (ISERNIA), 19 AGO - Le campane della 'Pontificia Fonderia Marinelli' di Agnone per la prima volta diventano strumento musicale in un'orchestra lirico-sinfonica.

L'evento si terrà a Venafro il 25 e il 28 agosto; nelle acque del laghetto naturale al centro della città verrà rappresentata la 'Tosca' di Giacomo Puccini. L'iniziativa 'Opera al laghetto' è tra gli eventi di 'Turismo è Cultura' della Regione Molise. Un concetto quasi fiabesco che il Maestro Claudio Luongo, ideatore e direttore artistico del Festival internazionale, ha voluto rispettare e ripetere al meglio in collaborazione con la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, la più antica al mondo e tra le aziende più longeve del pianeta. "La famiglia Marinelli - si legge in una nota - ha subito accettato con entusiasmo l'idea e dopo un'attenta analisi fatta con Luongo sono state selezionate due campane di bronzo del peso di circa 100 kg che saranno protagoniste soprattutto nel 'Te Deum', alla fine del primo atto". (ANSA).