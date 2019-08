Cercasi assessore donna, non avversaria

(ANSA) - CERCEMAGGIORE (CAMPOBASSO), 7 AGO - AAA assessore donna cercasi ancora, visto che non tutte le offerte di collaborazione fin qui pervenute non sono state ritenute soddisfacenti, stando alla documentazione allegata. Saranno necessari quindi dei colloqui durante i quali il sindaco, Gino Donnino, dovrà verificare che le candidate assessore donne che hanno passato il primo turno abbiano: sottoscritto la presentazione della lista dello scrivente (il sindaco ndr); se del caso abbiano sottoscritto invece la lista avversaria; che abbiano presenziato al comizio elettorale del sindaco o del caso se invece abbiano partecipato al comizio dell'altro candidato sindaco. Oltre ad avere conoscenza e condivisione del programma amministrativo e le necessarie esperienze. E' quanto si legge nell'avviso pubblico del comune molisano di Cercemaggiore del 6 agosto, il quale nelle scorse settimane, nel rispetto delle leggi sulle pari opportunità, aveva fatto un appello per cercare un assessore donna, figura mancante alla attuale Giunta.