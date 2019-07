Punto nascite Termoli, ok Tar sospensiva

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 25 LUG - Il Tar Molise ha confermato l'accoglimento dell'istanza di sospensiva del decreto di chiusura sul punto nascita di Termoli. Il reparto, dunque, resta aperto. E' quanto deciso dai giudici del Tar Molise in seduta collegiale. I magistrati hanno censurato il provvedimento di "stop" dell'Asrem e struttura commissariale per "difetto di istruttoria e motivazione". "Le soluzioni alternative proposte - recita il Tar - non garantirebbero il diritto alla salute delle partorienti. Le carenze non consentono di individuare alternative nel breve periodo". Udienza di merito del Tar Molise è fissata l'8 aprile del 2020. Fino ad allora il reparto resta operativo. Grande soddisfazione degli studi Iacovino e Romano di Campobasso che hanno patrocinato il ricorso davanti al Tribunale amministrativo molisano.