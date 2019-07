Giovani avvocati, rinnovate cariche

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 LUG - Stefano De Benedittis è il nuovo presidente dell'Associazione giovani avvocati (Aiga) di Campobasso. Vice presidente è Lino Venditto, Isabella Fella e Marialaura Cancellario sono state elette, rispettivamente, segretario e tesoriere. "Da questo momento in poi - si legge in una nota dell'Associazione - raccogliamo un'eredità pesante, ma allo stesso tempo vogliamo portare avanti quelle battaglie che ci hanno sempre contraddistinto in tutto il Paese: dalle riforme della Giustizia e dell'Istruzione, universitaria in particolare, all'accesso alla professione forense, all'equo compenso, lotta al consumo di droga, alla tutela delle vittime di genere, al bullismo e al cyber-bullismo".