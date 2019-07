Musica e storia,al via 'Sonika-Poietika'

(ANSA) - SEPINO (CAMPOBASSO), 23 LUG - Sabato 27 luglio primo appuntamento con 'Sonika-Poietika', sessione estiva di Poietika.

Alle 21 rassegna al Teatro romano di Altilia (Sepino), i Giardini Di Mirò, Paolo Benvegnù e Nicholas Ciuferri con 'I Racconti delle Nebbie'. Una straordinaria combinazione, con una delle formazioni più amate e apprezzate del rock italiano e il nuovo progetto tra parole e musica. Fondazione Molise Cultura e Regione Molise (Turismo è Cultura), con la direzione artistica di Valentino Campo, ideazione Teknè e la partnership di Camera di Commercio del Molise, Fondazione Banco di Napoli in qualità di sponsor e Spinosa Costruzioni come main sponsor, realizzano un cartellone incentrato sui rapporti tra parola e musica, con un occhio alla canzone d'autore, ai legami tra rock e poesia, a figure ed eventi storici per la musica italiana e internazionale. La Camera di Commercio propone per i turisti 'Dal Matese ad Altilia', tre percorsi alla scoperta di Sepino-Altilia e delle bellezze dei Monti del Matese. Gli itinerari sono curati da Officina Creativa e Associazione Speleologi Molisani. (ANSA).