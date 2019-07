Estate termolese, Irene Grandi 5 agosto

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 15 LUG - Il concerto di Irene Grandi del 5 agosto, in occasione dei festeggiamenti di San Basso, è l'evento dell'estate termolese 2019. Lo ha annunciato il sindaco Francesco Roberti presentando il cartellone insieme all'assessore al Turismo e cultura Michele Barile. Tra le novità la notte bianca dei bambini il 27 luglio, la notte della musica e quella dello sport, il Termoli Jazz Festival con due date.

L'estate termolese costerà 130 mila euro, compresi fuochi pirotecnici e luminarie. "Gli assessori hanno lavorato molto insieme alla struttura. Ci sono eventi anche sul lungomare grazie alla collaborazione con i balneatori" ha aggiunto il sindaco. "Vogliamo ringraziare le associazioni e gli operatori che hanno contribuito alla realizzazione di questo cartellone - ha detto Barile - In via sperimentale ci sarà la collaborazione con i balneatori. Abbiamo intenzione di consolidare questa intesa". Tra gli altri appuntamenti Teresa De Sio con "Puro desiderio tour", "Anfitrione" l'8 agosto con Debora Caprioglio, Franco Oppini e Barbara Bovoli, "Na vorta c'era Roma" sabato 24 agosto con Valentina Olla. Mercoledì 14 agosto "La Banda" con Federico Perrotta più orchestra, Marco Falaguasta il 1 agosto con "Neanche il tempo di piacersi" e sabato 17 agosto "Il Povero Pluto" con Denny Mendez e Vito Cesareo. (ANSA).