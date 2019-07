Sviluppo sostenibile, 3 giorni dibattito

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 LUG - Tre giorni per parlare di ambiente, cambiamenti climatici e argomenti correlati. Dal 15 al 17 luglio al Parco 'Eduardo De Filippo' di Campobasso, il primo Festival dello sviluppo sostenibile 'Da te solo a tutto il mondo'. L'iniziativa promossa da Legambiente Molise vedrà la presenza, tra gli altri, del viceministro dell'Istruzione Lorenzo Fieramonti, del giornalista Domenico Iannacone e del ricercatore Valerio Rossi Albertini. "L'obiettivo - spiegano gli organizzatori - è promuovere e valorizzare la cultura della sostenibilità, intesa non solo nel suo principale significato ambientale, ma anche nelle sue diverse declinazioni a cominciare da quella sociale. Il nostro intento è avvicinare fasce sempre più ampie di popolazione al tema e stimolare l'intervento di privati e pubblici affinché assumano iniziative concrete e rilevanti per migliorare le condizioni economiche, sociali e ambientali della comunità". Tre i temi che caratterizzeranno le tre giornate: 'Cambiamenti Climatici', 'Nutrire il Pianeta' e 'Lo Sviluppo come libertà'. Ogni serata sarà articolata in due momenti distinti pensati per coinvolgere tutte le fasce di età con laboratori didattici e stand espositivi nel primo pomeriggio e lezione-incontro tematica in serata. (ANSA).