Auto contro scooter, muore ventenne

(ANSA) - CAMPOBASSO, 9 LUG - Tragedia ieri sera nella zona industriale di Campobasso dove, per cause al vaglio di polizia e carabinieri, un'auto si è scontrata con uno scooter con due giovani a bordo. Non c'è stato nulla da fare per il ventenne che era alla guida dello scooter, morto per le gravi ferite riportate nell'impatto. Il suo amico diciannovenne è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso con fratture agli arti inferiori e una prognosi di trenta giorni. (ANSA).