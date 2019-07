30 candeline per Fiera del tartufo nero

(ANSA) - SAN PIETRO AVELLANA (ISERNIA), 2 LUG - San Pietro Avellana, comune dell'Alto Molise, si prepara alla 30/a 'Fiera del Tartufo nero'. Per questo importante appuntamento in programma il 10 e 11 agosto gli espositori saranno più numerosi e durante le due giornate si potranno assaporare prodotti tipici al tartufo e altre produzioni artigianali. Ci saranno inoltre nuove iniziative che coinvolgeranno direttamente i visitatori in esperienze nella natura, visite guidate, degustazioni. L'evento è organizzato dal Comune e dalla pro loco 'Ad Volana'. A pranzo e cena si potranno provare menu a base del rinomato fungo molisano. Il tartufo di San Pietro Avellana cresce nei boschi ricchi di biodiversità della Riserva della Biosfera 'Mab Unesco' - Alto Molise' che si estende per 25 mila ettari di territorio, comprendendo oltre alle riserve naturali di Collemeluccio e Montedimezzo, sette comuni e altrettanti Siti di importanza comunitaria (Sic), zone archeologiche di prestigio, boschi e vegetazione che rendono l'area di grande valore.