D'Agnone, pass per i nazionali nei 200sl

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 GIU - Alisia D'Agnone della Hidro Sport protagonista al 1/o trofeo Summer Meet di Livorno, dove ha vinto i 200 stile libero in 2'11"83 tempo che vale la qualificazione ai prossimi campionati italiani giovanili estivi di Roma.

L'atleta molisana ha poi bissato il successo nei 400 SL (4'39"52), ha ottenuto l'argento nei 100 SL (1'01"55) ed il bronzo negli 800 SL (9'44"33). Bene Benedetta Sangregorio nei 200 dorso vinti in 2'28"07 a soli tre decimi dal tempo limite di qualifica; ha vinto poi i 100 dorso (1'09"63), mentre nei 200 Mx (2'32"43) è arrivata terza. Giorgia Picciano è stata bronzo nei 200 dorso (2'30"51); Federica Caruso invece ha vinto tutte le gare cui ha preso parte: nei 50 rana con 34"21 e nei 50 dorso con 32"15, andando vicina ai suoi record nei 100 e 200 rana (1'15"25-2'44"79). Tra i maschi Marco Gallesi ha vinto i 50 stile con il primato stagionale (24"98) ed è arrivato secondo sia nei 100 SL (55"47) che nei 100 farfalla (100"17). L'atleta è già qualificato per gli italiani in tre discipline.(ANSA).