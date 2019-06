Incendio in cantiere a Bojano

(ANSA) - BOJANO (CAMPOBASSO), 15 GIU - Incendio, nella notte, in un cantiere a Bojano dove era in fase di costruzione un capannone. Le fiamme hanno danneggiato un mezzo pesante, un gruppo elettrogeno e pannelli di copertura coibentanti. Sul posto i Vigili del Fuoco di Campobasso che hanno condotto le operazioni di spegnimento. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo da parte del Niat, nucleo investigativo antincendio territoriale e dei pompieri del Comando provinciale.

