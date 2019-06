Balneabile il lago di Barrea

(ANSA) - BARREA (L'AQUILA), 13 GIU - Da oggi ci si potrà tuffare e fare il bagno nel lago di Barrea. Il sindaco di uno dei paesi più suggestivi del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise Andrea Scarnecchia ha firmato l'ordinanza che individua tre punti balneabili: in località La Gravara, in località Convento e nell'area antistante il Campeggio Colle Ciglio. Nelle restanti aree, comprese quelle ricadenti nei Comuni di Civitella Alfedena e Villetta Barrea, persisterà il divieto di balneazione. Nei giorni scorsi, al Servizio Tutele delle Acque della Regione Abruzzo, è stato sottoscritto l'accordo finale per le attività di balneazione del Lago e la fruizione del bacino lacustre per attività nautiche, sportive e turistiche. "Parte con il miglior auspicio la stagione estiva 2019 che vede il Lago di Barrea, riconosciuto dalle riviste di settore come uno tra i luoghi più incantevoli delle località turistiche italiane - dice il sindaco - diventare ora uno tra i primi laghi artificiali ufficialmente balneabile"."Prima dell'estate sarà attivato il centro per le attività sportive e turistiche - spiega ancora il primo cittadino - un centro unico per l'Abruzzo destinato alle pratiche di vela, canottaggio e canoa per i giovanissimi, in armonia con l'ambiente". Il progetto del centro per le attività sportive e turistiche è inserito nel programma della Carta Europea per il Turismo Sostenibile del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise; per i gruppi sportivi nautici prevalentemente giovanili il bacino a 1000 metri sul livello del mare è luogo ideale per la climatizzazione in quota dei giovani sportivi prima di intraprendere attività agonistiche. Il Comune di Barrea si appresta a stipulare accordi anche con gruppi giovanili militari appartenenti alle Fiamme Gialle che saranno ospitati nel centro a partire dalla prossima estate.(ANSA).