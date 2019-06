Tour Plasticfree su spiaggia Montenero

(ANSA) - CAMPOBASSO, 8 GIU - Volontari di Wwf Molise, Ambiente Basso Molise, Cosmo Soc. Coop. Servizi, insieme all'assessore comunale Massimo Di Stefano, hanno lavorato questa mattina per rimuovere i rifiuti dalla spiaggia di Montenero di Bisaccia (Campobasso). L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune, si inserisce nella campagna "Tour Spiagge #Plastic Free 2019" lanciata dal Wwf per tutelare la biodiversità dei mari e sensibilizzare cittadini e istituzioni nei confronti dell'inquinamento ambientale. I presenti per circa tre ore hanno raccolto una grande quantità di sporcizia: i rifiuti, costituiti principalmente da plastica, reste e cassette di polistirolo, sono stati trasportati in un punto strategico per favorire il ritiro programmato dal servizio della ditta Giuliani Environment nel rispetto della raccolta differenziata.

