Carabinieri sventano furto escavatore

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 8 GIU - Stavano rubando un escavatore nel deposito Anas di Termoli quando, disturbati, hanno deciso di fuggire, lasciando il mezzo con il motore acceso. Il tempestivo arrivo dei Carabinieri ha sventato il furto del veicolo, del valore commerciale di 100 mila euro. In base ai primi accertamenti, l'intento dei malviventi era di rubare anche altro materiale stipato in un ricovero attrezzi e predisposto per essere caricato su un autocarro, parcheggiato nel piazzale antistante. L'escavatore è stato trovato con il motore acceso, mentre l'autocarro, un Iveco 35, è risultato rubato a Molfetta (Bari) nell'aprile scorso. Ai proprietari dell'Iveco è stato restituito il mezzo. (ANSA).