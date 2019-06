Autoemoteca Avis a Carpinone il 9 giugno

(ANSA) - CARPINONE (ISERNIA), 7 GIU - "Il tuo sangue è vita, non restare indifferente: unisciti a noi": è lo slogan che l'Avis comunale di Carpinone 'Domenico Tamasi' ha fatto proprio in occasione dell'arrivo in paese dell'autoemoteca. Il mezzo mobile per la raccolta di sangue, inaugurato il 14 marzo a Campobasso, farà tappa in provincia di Isernia. L'autoemoteca stazionerà in piazza Concezione a Carpinone domenica prossima, 9 giugno, dalle 8.30 alle 11.30. Il personale del centro trasfusionale sarà a disposizione per la raccolta di sangue. "Sono invitati tutti i donatori che non abbiano donato negli ultimi 4/6 mesi - spiega Dina Di Fatta, presidente Avis di Carpinone - Il mezzo è a disposizione anche dei nuovi donatori che potranno fare il prelievo di idoneità grazie al medico e all'infermiere presenti in loco". Per donare non serve il digiuno, saranno necessari documento d'identità e tessera sanitaria. Il Csv Molise ha accolto l'iniziativa con grande favore, cercando di sensibilizzare alla causa della donazione di sangue.(ANSA).