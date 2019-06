Nasce un museo dedicato ad Aldo Biscardi

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Nasce un museo dedicato a Aldo Biscardi, morto l'8 ottobre 2017 a Roma. 'Storico Aldo' è una rivisitazione della carriera del giornalista, attraverso cimeli e vari ricordi: verrà inaugurato l'8 giugno a Larino (Campobasso), il paese natale del noto conduttore. Il Museo raccoglierà archivi, quadri, vignette e premi affidati dalla famiglia in prestito permanente al Comune di Larino che ha sposato l'iniziativa, a testimonianza del legame profondissimo tra Biscardi e il paese d'origine. La mostra permanente sarà in grado di ripercorrere e testimoniare il cammino professionale, dai primi anni di militanza nel giornalismo della carta stampata fino alla consacrazione in tv con il Processo del lunedì. Con 'Storico Aldo' non si condivide un percorso che attraversa 50 anni di storia di giornalismo, ma si vuole creare un percorso che si arricchisca e continui grazie al contributo di tutti coloro che vorranno farlo con il contributo di foto e scritti, diventando un luogo dove le idee circolano e si mescolano.