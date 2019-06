Campobasso, piazza intitolata a Di Lisio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 3 GIU - La piazza alle spalle del Monumento ai caduti sarà intitolata al primo Caporal maggiore scelto, Alessandro Di Lisio, il parà della Folgore originario di Campobasso morto a seguito dell'esplosione di una bomba durante una missione di pace a Farah (Afghanistan) il 14 luglio 2009.

All'epoca dei fatti era in forza all'8/o Reggimento Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago (Verona). Lo ha annunciato nel corso delle celebrazioni del 2 giugno il sindaco del capoluogo Antonio Battista. Nel'area è già presente un cippo in memoria del giovane militare apposto dal Comune 14 luglio 2011 in occasione del secondo anniversario della sua morte.