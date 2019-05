H2O Sport quarta al Gran Prix Napoli

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 MAG - A confronto con i big l'H2O Sport strappa applausi, consensi e buoni risultati. Nella 4/a edizione del Grand Prix Città di Napoli, gara nazionale di nuoto che si è svolta a Caserta con la partecipazione di 900 atleti, la società biancorossa del presidente Massimo Tucci ha messo in evidenza le sue stelle e ha conquistato tanti risultati di spessore raggiungendo un prestigioso quarto posto di squadra su 75 società partecipanti nella categoria ragazzi. Tra le assolute spiccano le prove di Martina Lonati che ha ottenuto il tempo limite per i tricolori nei 100 farfalla con 1'03"99. Molto bene la prova nei 200 farfalla gara nella quale strappa la terza posizione finale con 2'19"99, centrando il tempo di qualificazione per i campionati italiani oltre che il record regionale assoluto. Nella categoria ragazze grandi miglioramenti ci sono stati per Marta De Paola che ha centrato la finale nei 100 farfalla chiudendo al secondo posto con 1'07"72 e ha conquistato il secondo posto nei 50 farfalla (31"02). (ANSA).