Affluenza ore 12 a comunali del 18,76%

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 MAG - È stata del 18,76% l'affluenza alle 12 delle elezioni amministrative nei 59 comuni molisani dove si vota per l'elezione del sindaco e del rinnovo del consiglio comunale, secondo i dati del Ministero dell'Interno.

In Provincia di Campobasso (37 comuni al voto) l'affluenza è stata del 19,10% mentre in quella di Isernia (22 comuni al voto) del 17,01%. Nel capoluogo di Regione l'affluenza alle 12 è stata del 19,35%.

Per le EUROPEE alle 12 in Molise ha votato il 15,35% (15,24% il dato delle precedenti elezioni). In Provincia di Campobasso il 16,39% (16,22% precedente) e in quella di Isernia il 12,80% (12,81% precedente). (ANSA).