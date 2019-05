Violenta grandinata a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 MAG - Una violenta quanto improvvisa grandinata si è abbattuta poco dopo le 13 di oggi su Campobasso seguita da pioggia forte. In pochi minuti, campi, strade e tetti si sono coperti di una coltre bianca. Segnalati disagi a pedoni e automobilisti e danni alle colture. Il maltempo, che ormai è diventato una costante, anche nelle prossime ore non abbandonerà il Molise. Il bollettino meteo emesso dalla Protezione civile regionale indica per domani ancora pioggia e temporali, soprattutto nelle zone interne.