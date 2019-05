Molise,solo una rapina in banca nel 2018

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 MAG - Nel 2018 in Molise è stata effettuata solo una rapina in banca a Campobasso. È questa la fotografia che emerge dai dati di Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, dai quali risulta anche un calo del fenomeno a livello nazionale: complessivamente, infatti, le rapine allo sportello sono passate da 373 del 2017 alle 264 del 2018 (-29,2%). Nel 2018, cala anche il cosiddetto indice di rischio - cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli - che è passato da 1,4 a 1 a livello nazionale. L'indagine Ossif sarà presentata domani al convegno Banche e Sicurezza, la due giorni che fa il punto sulle nuove strategie e sulle misure più innovative per prevenire le rapine allo sportello. (ANSA).