Minaccia di darsi fuoco, salvato da Cc

(ANSA) - VENAFRO (ISERNIA), 20 MAG - Si cosparge di liquido infiammabile e minaccia di darsi fuoco davanti al Municipio di Venafro (Isernia): l'uomo è bloccato e tratto in salvo dai carabinieri. Secondo quanto reso noto è uno straniero di nazionalità indiana, ma da anni residente in Italia.

"Era molto agitato - si legge in un comunicato dei carabinieri - ed è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza del 118 per le cure del caso. Il gesto sembra essere riconducibile a una pregressa richiesta di una casa e di un lavoro fatta al Comune di Venafro. Per vicende giudiziarie era stato colpito da ordinanza di allontanamento dalla famiglia".