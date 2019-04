Vescovo Bregantini, lavoro è dignità

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 APR - "Il lavoro deve essere un'opportunità per affermare la dignità della persona e la sua capacità di collaborare all'opera creativa di Dio. Un lavoro che diventi libero, creativo, partecipativo e solidale, come indica Papa Francesco nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium". Così l'arcivescovo di Campobasso-Bojano Giancarlo Bregantini in occasione del 1/o maggio e alla vigilia della veglia del 30 aprile, alle 20, nella chiesa di Pietracatella (Campobasso), sul tema del lavoro 'La capacità di fare squadra'.

"Sarà l'occasione - si legge in una nota - per esprimere la propria vicinanza alle persone in situazioni di difficoltà, ma anche a tutti coloro che desiderano valorizzare l'esperienza del lavoro nella vita personale e sociale improntata alla reciprocità, all'inclusione e al futuro, per un capitale sociale umano a partire dalla capacità di fare squadra". (ANSA).