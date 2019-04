Daspo a due supporter del Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 APR - Tre anni di Daspo per un tifoso della squadra di calcio Città di Campobasso, due per un altro supporter locale. Il provvedimento è stato emesso in relazione ai tafferugli verificatisi al termine dell'incontro di calcio con il Cesena disputatosi a Campobasso lo scorso 31 marzo. Gli agenti della Digos li hanno individuati verificando le immagini effettuate dalla Polizia scientifica durante gli scontri del fine partita. Secondo gli investigatori i due hanno lanciato sassi e altri oggetti contundenti nei confronti dei tifosi ospiti. (ANSA).