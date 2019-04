Conte, ferrovia storico-religiosa Campania-Molise-Puglia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 APR - "La Fondazione Ferrovie sta realizzando un progetto che, confido, verrà portato a compimento perché molto suggestivo: una ferrovia storica per collegare Pietrelcina (Benevento) a Campobasso e San Marco in Lamis (Foggia)".

Lo ha annunciato il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, oggi a Campobasso per una verifica dello stato di avanzamento del Contratto istituzionale di sviluppo del Molise. Un progetto "per realizzare anche itinerari turistici ma anche religiosi - ha aggiunto il premier - che sono ancora caratteristica di questi territori". (ANSA).