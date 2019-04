Musica: a 'Poietika' Wim Mertens

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 APR - Appuntamento di prestigio domani 13 aprile per l'art festival 'Poietika'. Alle 21 al Teatro 'Savoia' di Campobasso arriva Wim Mertens. Il musicista belga sarà in concerto con il violinista Nicolas Dupont nell'unica data italiana del suo tour internazionale 'That Which Is Not', che ha toccato e toccherà le grandi capitali europee.

Un risultato significativo, dunque, per 'Poietika', la rassegna voluta dalla Regione Molise e dalla Fondazione 'Molise Cultura', con la direzione artistica di Valentino Campo, ideazione e progettazione dell'associazione Tèkne.

Mertens è tra i musicisti d'avanguardia che hanno spinto la propria ricerca fino a creare un linguaggio assolutamente personale e distintivo, fatto di chiaroscuri, intimismo e solarità, sperimentazione e romanticismo. Il musicista belga dialoga con il suo strumento, utilizzando un suo personalissimo 'linguaggio' vocale, un inusuale canto in falsetto fatto di suoni e non di parole.