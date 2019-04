Reddito cittadinanza, 5.221 domande

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 APR - Reddito di cittadinanza: in Molise nel primo mese le domande sono state 5.221, 4.090 dalla provincia di Campobasso, 1.131 da quella di Isernia. Il dato, aggiornato al 7 aprile e quindi non definitivo, è stato diffuso dal parlamentare molisano Antonio Federico (M5s) sulla base di quello comunicato dalla Direzione regionale Inps. Le domande raccolte dai Caf sono state 4.244, mentre le richieste effettuate presso gli sportelli di Poste Italiane 977. "C'è ancora tempo per chiedere il Reddito di Cittadinanza - ricorda il parlamentare - dal momento che ovviamente non tutti hanno avuto la possibilità di fare richiesta nel primo mese. L'Italia, non solo il Molise - conclude - ha bisogno di una misura che ridia dignità e soprattutto una prospettiva lavorativa a tante persone rimaste indietro". (ANSA).