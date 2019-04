Lite con coltello, 2 persone ferite

(ANSA) - SAN MARTINO IN PENSILIS (CAMPOBASSO), 7 APR - Litiga con un concittadino dopo un piccolo incidente stradale in cui rimane coinvolto e lo accoltella. Protagonista dell'episodio, accaduto ieri sera nella periferia di San Martino in Pensilis (Campobasso), un 37enne del paese. La vittima dell'aggressione è un 60enne, colpito a un fianco. Ferita al ginocchio anche una seconda persona, un 36enne, sempre di San Martino, che era intervenuto per cercare di sedare la lite. I due sono stati trasportati al San Timoteo di Termoli, dove sono stati medicati per ferite giudicate guaribili rispettivamente in 10 giorni e 8 giorni. L'aggressore è stato bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Larino e dai colleghi della Stazione locale mentre tentava di allontanarsi frettolosamente dal luogo dell'incidente. Al termine degli accertamenti, il 37enne è stato arrestato per detenzione di armi improprie e lesioni personali aggravate. È ai domiciliari come disposto dalla Procura della Repubblica di Larino (Campobasso).(ANSA).