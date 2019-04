Unimol,convegno Relazioni internazionali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 3 APR - Delineare le fattispecie e individuare i possibili punti di equilibrio e i principi giuridici che consentano di strutturare un sistema armonico e non conflittuale di rapporti tra Stati ed Imprese nel rispetto dei valori e dei principi fondamentali globalmente riconosciuti.

È la finalità del convegno internazionale 'Stato e impresa nel diritto delle relazioni economiche transnazionali', in programma domani 4 aprile, alle 9.30, nell'Aula magna del Dipartimento giuridico dell'Università del Molise. All'incontro, promosso dai docenti Unimol, Maria Rosaria Mauro e Federico Pernazza, parteciperanno accademici di diversi Atenei italiani e altri in collegamento da Belgio, Cina, Russia e Cuba.