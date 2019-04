Atti vandalici contro serbatoio Larino

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 1 APR - Atti vandalici contro il serbatoio della zona ex Liceo d'Ovidio a Larino. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale. "Siamo venuti a conoscenza di atti vandalici arrecati al serbatoio - si legge in una nota - Il sindaco Puchetti, per motivi precauzionali e igienici, ha disposto la chiusura del serbatoio fino al momento in cui saranno disponibili i risultati dell'Asrem, competente circa la qualità dell'acqua". Il Comune ha consigliato nell'immediato ai residenti del centro storico di non utilizzare l'acqua residuale dei rubinetti per usi alimentari; da questa mattina le zone servite dall'acquedotto saranno collegate ad altra condotta.

