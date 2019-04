Aast, concluso press tour in Molise

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 1 APR - "Paesaggi incontaminati, affreschi medioevali, cucina ottima. Un posto in cui tornare".

E' l'immagine del Molise scaturita dal tour di quattro giorni di giornalisti di 12 testate arrivati in regione per conoscere il territorio. Dal 28 al 31 marzo hanno viaggiato alla scoperta del territorio: da Termoli a Venafro (Isernia) tra spiaggia, colline, siti archeologici, montagne, castelli e percorsi naturali. Il viaggio si è concluso con il ritorno a Termoli con una passeggiata sotto la massicciata del centro storico per conoscere anche il 'trabucco'. "L'Azienda Autonoma di soggiorno e turismo (Aast) - ha detto il commissario straordinario dell'ente Remo Di Giandomenico - ha messo insieme associazioni e consorzio di imprenditori che hanno ospitato il press tour ed è stato possibile unire mare, collina, montagna. Da Termoli a Castel San Vincenzo, a Castel del Giudice, poi ad Altilia, a Bagnoli del Trigno a Termoli". (ANSA).