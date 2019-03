Liceo Alfano, gioco per'buoni pensatori'

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 30 MAR - Innovazione e sperimentazione al Liceo "Alfano" di Termoli. "Giocando si impara a ragionare" il percorso didattico innovativo intrapreso dai docenti con gli studenti del liceo Classico e dello Scientifico. "Creare un ambiente di apprendimento rispondente a canoni di didattica metacognitiva, attraverso attività didattiche di tipo ludico, potenzierà lo sviluppo di una generazione di 'buoni pensatori' - spiegano i docenti - in grado di orientarsi in un panorama di vita in incessante e imprevedibile cambiamento, che saranno cooperativi risolutori di problemi e lifelong learner: giocando si impara a imparare e a ragionare". I ragazzi si sono sfidati in una competizione tra classi utilizzando applicazioni didattiche basate sul gioco: coding - prove di logica, Kahoot, PiramiX, LearningApps, Flipquiz. Dopo una prima fase, interna alle classi, la squadra meglio classificata si è guadagnata l'accesso alla giornata finale. La vittoria è andata alla squadra 'Beautiful minds' della IV D dello Scientifico.(ANSA).