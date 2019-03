Da Mibac 60 mila euro a Carnevale Larino

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 30 MAR - Dal ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac) oltre 60 mila euro per il Carnevale di Larino, considerato 'carnevale storico'. Con verbale 1 del 7 marzo 2019, a firma del presidente della Commissione Consultiva Carnevali Storici del ministero, è stata pubblicata la graduatoria dei beneficiari del bando Carnevali storici per l'annualità 2019. Al Comune di Larino sono stati assegnati 61.106,00 euro a seguito della presentazione della domanda di contributo il 30 gennaio scorso. "Un ulteriore grande risultato che conferma l'importanza del lavoro iniziato da questa amministrazione comunale per la valorizzazione e la promozione turistica del nostro Carnevale - si legge in una nota del Comune - a beneficio della comunità e del territorio". (ANSA).