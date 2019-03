Aast,a Termoli 155.325 presenze nel 2017

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 27 MAR - "Solo a Termoli sono 155.325 le presenze turistiche nel 2017 (dati Istat)". Così il commissario straordinario dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast) molisana Remo Di Giandomenico replica ai dati turistici Eurostat che vedono il Molise come la regione meno turistica d'Europa. "Non capisco perché si debba denigrare sempre il Molise una regione che sta lavorando tanto in ambito turistico" ha detto Di Giandomenico ricordando la partecipazione alla Bit e, tra l'altro, il press tour di quattro giorni per giornalisti di testate di settore che prenderà il via domani.

"Ribadisco, solo i dati di Termoli per notti trascorse sono quasi quatto volte superiori a quelle indicate". "Negli ultimi anni il Molise si è fatto notare alla Borsa internazionale del turismo, i contatti sono stati tanti e i risultati ci sono stati" ha concluso Di Giandomenico. (ANSA).