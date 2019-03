Consiglio Molise, riunione il 26 marzo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 MAR - Consiglio regionale del Molise in riunione martedì 26 marzo con due sedute monotematiche. Nella prima, alle 10, verrà affrontata la questione relativa agli ex lavoratori dell'azienda tessile 'Ittierre' di Pettoranello del Molise (Isernia). L'Assemblea si riunirà anche nel pomeriggio, alle 15.30, per esaminare lo stato di attuazione e indirizzo programmatico in Consiglio regionale del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) per il Molise. (ANSA).