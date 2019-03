Da Perugia a Campobasso per 'street art'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 MAR - Da Perugia a Matera e poi a Campobasso per ammirare i murales del terminal degli autobus extraurbani e quelli che hanno abbellito i palazzi del quartiere San Giovanni nell'ambito del progetto sociale 'Draw the Line' che ha 'disegnato' un nuovo volto alla zona ed è riuscito, grazie all'interesse suscitato, a dare un respiro internazionale che continua ad attirare in città tanti visitatori. Gli studenti del liceo di Scienze umane 'Pieralli' di Perugia saranno domani 14 marzo a Campobasso. Ad accoglierli l'assessore comunale alle Politiche sociali e giovanili Alessandra Salvatore e i rappresentanti dell'associazione 'Malatesta' che ha curato e organizzato la realizzazione dei murales. (ANSA).