Pd:Facciolla segretario, boom Zingaretti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 4 MAR - La mozione Zingaretti fa il pieno di consensi in Molise dove ieri si è votato anche per eleggere il nuovo segretario regionale del partito. Tre i candidati in lizza, tutti riconducibili al neo segretario nazionale dem: Vittorino Facciolla, Michele Durante e Stefano Buono. Al termine dello spoglio, Facciolla, 49 anni, avvocato, già assessore della Giunta guidata da Paolo di Laura Frattura nella precedente legislatura, sindaco di San Martino in Pensilis (Campobasso) dal 2007 al 2013 e attuale capogruppo in Consiglio regionale, secondo i dati ufficiosi, quelli ufficiali dovrebbero essere diffusi domani 5 marzo fanno sapere dal partito, è il nuovo segretario regionale del Pd.

Facciolla, che succede a Micaela Fanelli, ha ottenuto 6.828 voti (53%), Michele Durante 4.738 (36,78%) e Stefano Buono 1.216 (10,22%).