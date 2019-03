Nuoto paralimpico, due ori per Barbieri

(ANSA) - SAN GIULIANO DI PUGLIA (CAMPOBASSO), 4 MAR - Due medaglie d'oro nei 50 metri e 100 metri stile libero per Pompeo Barbieri, giovane atleta del Cip Molise ai Campionati assoluti invernali nuoto paralimpico, svoltisi a Bologna nel fine settimana. Due vittorie quelle di Pompeo che ha anche migliorato il suo tempo. Per lui è la decima medaglia d'oro consecutiva dal luglio del 2017. "I sacrifici vengono ripagati - dice il giovane atleta -. Un banco di prova importante che mi ha regalato grande soddisfazione dopo tanto allenamento". Un percorso non facile, spesso faticoso, che l'atleta molisano, quotidianamente, affronta anche grazie al supporto della propria famiglia, della sua società la Hidro Sport Ssd, dell'allenatore Antonio Cucoro e dell'intero Cip Molise. L'allenatore Cucoro spiega i prossimi obiettivi:"Dobbiamo riuscire ad entrare in Nazionale per poi andare a Tokio. Pompeo è 'sotto osservazione'. Intanto siamo contentissimi per le sue due bellissime prestazioni". (ANSA).