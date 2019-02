Unimol, ok a Dipartimento Giuridico

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 FEB - Michele Della Morte, ordinario di Diritto Costituzionale, è stato confermato, all'unanimità, direttore del Dipartimento giuridico dell'Università del Molise per il triennio 2019-2021. "L'unanime consenso - si legge in una nota dell'Unimol - ha un valore che va ben oltre il riconoscimento del suo impegno di studioso e di docente universitario. Il forte segnale di coesione che il Dipartimento Giuridico ha saputo dare testimonia la comune volontà di indirizzare i propri futuri sforzi verso obiettivi condivisi, che guardano al sostegno alla ricerca ed allo sviluppo di una didattica di qualità, come ad obiettivi da perseguire in un quadro di sostenibilità ed innovazione". Nel ringraziare i componenti del Dipartimento per la piena e rinnovata fiducia accordata attraverso il loro voto unanime, il docente ha espresso la convinzione che "la compattezza mostrata in questa ennesima occasione saprà, sin da subito, tradursi in uno sforzo collettivo e in un impegno individuale di condivisione e proposta".